Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Dünya devlerinden geliyorlar

Galatasaray, Dortmund forması giyen Gökdeniz Gürpüz ile her konuda anlaştı. Bayernli Eyüp Aydın için de son prosedürler gideriliyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Dünya devlerinden geliyorlar
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08 Eylül 2023 11:38
Son güncelleme 08 Eylül 2023 11:48
Kadrosuna birçok yıldız ismi transfer eden Galatasaray'da geleceğe yatırım için çalışmalar sürüyor.

Sarı kırmızılı takım bonservisi Dortmund'da olan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile resmi sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın bu oyuncu için KAP açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.

BAYERN'DEN EYÜP AYDIN GELİYOR

Öte yandan Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın için de artık son prosedürler kaldı.

19 yaşındaki Genç yıldız adayı 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI

Gökdeniz, Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Eyüp Aydın, Bayern Münih forması ile U-17, U-18, U19 ve Regionalliga Bayern'de toplam 63 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına ise 10 kez gol pası verdi. Toplam 4.177 dakika süre alan Alman futbolcu, bu sürede 13 kez sarı kart gördü. 



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