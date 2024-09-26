Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyada hesabından, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik maça gönderme yapılarak "Alışkanlık" ifadeleri kullandı.
Yapılan bu paylaşım kısa süre Galatasaray taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyada hesabından, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik maça gönderme yapılarak "Alışkanlık" ifadeleri kullandı.
Yapılan bu paylaşım kısa süre Galatasaray taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.