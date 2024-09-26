Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Kulübü, PAOK karşılaşmasının ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Detay...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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26 Eylül 2024 01:45
Son güncelleme 26 Eylül 2024 03:14
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyada hesabından, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik maça gönderme yapılarak "Alışkanlık" ifadeleri kullandı.

Yapılan bu paylaşım kısa süre Galatasaray taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.





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