Galatasaray'dan Beşiktaş'a karşı seri!

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 9 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 9 derbide rakibine 3 puan vermedi.
Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan "Cimbom" 2. kez berabere kaldı.
