Galatasaray'dan Berkay Özcan için teklif!

Orta saha hattına kalite katmak ve transferler ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Berkay Özcan için yoğun bir Transfer pazarlığına oturacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir ile kazandığı şampiyonlukta kilit rol oynayan 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklif boyutunda temas olmasa da sarı kırmızılılar devreye girip nabız yokladı.G.Saray'ın bu süreçte ilk sözlü olarak Taylan'ı önerdi. Ancak 6 milyon Euro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti. Sarı kırmızılılar şimdi 2 farklı formülü devreye sokacak. A planı Taylan artı bir miktar bonservis ile bu işi tamamlamak. B Planı ise 4.5 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu ve Berkay'ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay vermek.Sezonun başlamasına artık birkaç gün kalırken iki kulüp arasında Berkay Özcan ile alakalı sıcak saatler yaşanması bekleniyor. Mesut Özil'in gelmesinin ardından 10 numaralı formasını dünya yıldızına bırakıp 2 numarayı tercih eden Berkay'ın da kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.