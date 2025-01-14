Galatasaray'dan Başakşehir galibiyetine dev prim!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, Başakşehir galibiyetinin ardından 15 milyon Lira prim dağıtma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Başakşehir galibiyetine dev prim!
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14 Ocak 2025 10:01
Başakşehir gibi zorlu bir deplasmanı da kayıpsız geride bırakan Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken yönetimin de yüzünü güldürdü.

Sarı-Kırmızılı ekibin performansından çok memnun olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, Başakşehir galibiyetine tam 15 milyon Lira prim verileceğini açıkladı.

Prim daha da artabilir

Yönetimden gelen müjde, oyuncuların keyfini ikiye katlarken bu serinin devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda söz konusu primin daha da artabileceği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar şimdi Hatay'ı da mağlup ederek zirvede farkı daha da açmanın hesaplarını yapıyor. 

 
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