Galatasaray'dan, Başakşehir'e cevap!

Galatasaray, Başakşehir'in Türkiye Kupası'ndaki eşleşmenin ardından paylaşım yapması sonrası İstanbul ekibine cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan, Başakşehir'e cevap!
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24 Ocak 2023 15:53
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir eşleşti.

Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Galatasaray, Başakşehir'in bu paylaşımına yine sosyal medyadan cevap verdi.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" ifadeleri kullanıldı.

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