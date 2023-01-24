Galatasaray'dan, Başakşehir'e cevap!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir eşleşti.
Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Galatasaray, Başakşehir'in bu paylaşımına yine sosyal medyadan cevap verdi.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Galatasaray, Başakşehir'in bu paylaşımına yine sosyal medyadan cevap verdi.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" ifadeleri kullanıldı.
Notice how we didn't move an inch 🤷♂️ https://t.co/P2JMH7NgBU pic.twitter.com/3xYxpu5GWb
— W W W W W W W W W W W W (@Galatasaray) January 24, 2023
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