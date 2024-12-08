Galatasaray'dan Bankalar Birliği planı

Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyor. Bunun için Florya Metin Oktay Tesisleri'ni elden çıkarma planı vardı. Ancak yeni formül bulundu. Başkan Dursun Özbek, Bankalar Birliği sisteminin kulübe olan zararlarını şöyle dile getirmişti:
'HERKES KURTULMALI'
"Bankalar Birliği'nden çıkmamız farz. A Planı'na göre Florya'da oluşacak kaynak. 2.6 milyar TL'lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Bir senede 1.5 milyar TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Bütün kulüpler bu ödemesi olmasa, Galatasaray'ın hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz."
"B PLANI DEVREDE"
Özbek'in borcu kapatmak için A Planı, Florya'dan oluşacak kaynaktı. Gerek kalmadı. Sermaye artırımından gelecek gelir, Aslan'ın Bankalar Birliği'nden çıkmasına katkı sağlayacak. Artı sponsorlardan gelen 70 milyon euro da borç için ilaç olacak. Galatasaray'ın sırf formaya alınmış sponsorluk bedeli 30 milyon euro'yu geçti.
'HERKES KURTULMALI'
"Bankalar Birliği'nden çıkmamız farz. A Planı'na göre Florya'da oluşacak kaynak. 2.6 milyar TL'lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Bir senede 1.5 milyar TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Bütün kulüpler bu ödemesi olmasa, Galatasaray'ın hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz."
"B PLANI DEVREDE"
Özbek'in borcu kapatmak için A Planı, Florya'dan oluşacak kaynaktı. Gerek kalmadı. Sermaye artırımından gelecek gelir, Aslan'ın Bankalar Birliği'nden çıkmasına katkı sağlayacak. Artı sponsorlardan gelen 70 milyon euro da borç için ilaç olacak. Galatasaray'ın sırf formaya alınmış sponsorluk bedeli 30 milyon euro'yu geçti.