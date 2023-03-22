Galatasaray'dan Altay için gizli harekat!

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalarken ezeli rakibi Galatasaray'ın pusuda beklediği ortaya çıktı.



Takvim'de yer alan haberde; Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın aklını çelmek için uğraştığı öne sürüldü.



"İMZA ATMAZSANIZ GÖRÜŞELİM"



İddialara göre Galatasaray Yönetimi'ne yakın bazı isimler Altay Bayındır'ın menajerine ulaştı. "Galatasaray süreci yakından takip ediyor. Fenerbahçe'ye imza atmazsanız sezon sonunda size teklif yapacaklar" mesajını iletti.



Bu görüşmenin yaşandığı dönemde Sarı-Lacivertliler ile milli kaleci arasında sözleşme pazarlıkları kilitlendi. Ekonomik olarak arada ciddi farklar olduğu öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın yaptığı hamleyi öğrendi.



Bunun üzerine teklifini ciddi oranda artırarak Altay Bayındır'la hemen yeni sözleşme imzaladığı belirlendi.





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