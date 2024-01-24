Galatasaray'dan 8 milyon euro'luk talep!

Galatasaray transfer haberleri: Brest, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bradley Locko için 8 milyon euro bonservis bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan 8 milyon euro'luk talep!
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24 Ocak 2024 10:53
Galatasaray bir süredir Fransa Ligue 1 ekibi Brest'in sol beki Bradley Locko ile görüşüyor.

21 yaşındaki oyuncu için bir başka Fransız ekibi Lille 6 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak Brest bu teklifi kabul etmedi.

TALEP 8 MİLYON EURO

Fransızlar gelecek vadeden oyuncu için en az 8 milyon Euro'luk bir rakam talep ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncu satışı yapması halinde tekrar Locko transferini gündemine alacağı gelen haberler arasında.

Fransız basınında yer alan habere göre; Türkiye Süper Ligi'ne sıcak bakmayan 21 yaşındaki sol bek oyuncusuna İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United talip oldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Locko, bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

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