Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda finalin kıyısından döndü!

CEV Challenge Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Galatasaray Daikin, Chieri 76'ya 22-25, 25-20, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve maçı altın sete götürdü. Altın sette rakibine 13-15 kaybeden Galatasaray, yarı finalde turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda finalin kıyısından döndü!
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19 Şubat 2025 00:23
Son güncelleme 19 Şubat 2025 01:06
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.

İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.

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