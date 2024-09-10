Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda Bosna Hersek ekibi ZOK Igman'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı
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10 Eylül 2024 22:54
Galatasaray Daikin, İstanbul'da düzenlenen 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nın ilk maçında Bosna Hersek ekibi Zok Igman'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın setlerini 25-6, 25-7 ve 25-16 kazandı.

Organizasyonda günün ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK, Kosova takımı KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.

Balkan Kupası'nı şampiyon tamamlayan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

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