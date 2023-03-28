Galatasaray'da zorlu seri başlıyor

Galatasaray, gelecek ay birisi Başakşehir'le kupa maçı olmak üzere 6 karşılaşmaya birden çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da zorlu seri başlıyor
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28 Mart 2023 12:37
Mart ayında sadece 3 maça çıkan ve birinde yenilmekten kurtulamayan Galatasaray'ı Nisan ayında nispeten daha yoğun bir program bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek ay birisi Başakşehir'le kupa maçı olmak üzere 6 karşılaşmaya birden çıkacak. Adana Demir'le başlayacak seri, deplasmandaki Beşiktaş derbisiyle sona erecek. 
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