Mart ayında sadece 3 maça çıkan ve birinde yenilmekten kurtulamayan Galatasaray'ı Nisan ayında nispeten daha yoğun bir program bekliyor.



Sarı-kırmızılı ekip, gelecek ay birisi Başakşehir'le kupa maçı olmak üzere 6 karşılaşmaya birden çıkacak. Adana Demir'le başlayacak seri, deplasmandaki Beşiktaş derbisiyle sona erecek.



