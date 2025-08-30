Galatasaray'da yeniden Hakan Çalhanoğlu!

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.
Galatasaray, milli yıldız için Inter ile bir kez daha masaya oturdu.
Bir ay önce kapıyı 30 milyon Euro'dan açan İtalyanlar, milli oyuncunun bonservisinde yüzde 50 indirime gitti.
Inter'in bu kararının ardından Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcu için atacağı adım büyük bir merakla beklenmeye başladı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Inter Başkanı Guiseppe Marotta, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için, "Hakan, dört yıldır bizim için çok değerli bir oyuncu. Çok katkısı oldu. Geleceği için kendisinin karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra biz de kulüp olarak gereken girişimi yapacağız." demişti.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
