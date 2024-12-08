Galatasaray'da yeniden dörtlü savunma kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eksiklerin de çokluğu nedeniyle takımını Sivas'ta 4-2-3-1 ile sahaya çıkaracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeniden dörtlü savunma kararı
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08 Aralık 2024 09:55
Galatasaray, kış aylarının en zor deplasmanlarından biri olarak görülen Sivasspor sınavına çıkıyor. Saha dışında TFF'yi istifaya davet eden sarı-kırmızılılar, saha içine döndü ve Sivasspor'a kilitlendi.

Aslan'da sezonu kapatan Icardi dışında sakatlık yaşayan Kaan, Abdülkerim ve Jakobs kadroda olmayacak. Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştiriyor. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, bugün 4-2-3-1 dizilişiyle rakibi devirmeye çalışacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde;

Muslera; Jelert, Davinson, Metehan, Berkan; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.



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