Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray'da kısa bir süre sonra yapılacak seçim öncesinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN TEHLİKE
Sarı-kırmızılılarda seçimi kazanan başkan, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak ancak tüm yaşananlarla birlikte Galatasaray'ı çok büyük bir sıkıntı bekliyor.
3 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR
Galatasaray'da yaklaşık 3 aydır (Mart, Nisan, Mayıs) ödemeleri yapılmıyor. Bununlar birlikte sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau'nun da bonservis taksitlerinin haziran ayında ödenmesi gerekiyor.
4.5 MİLYON DOLAR
Nelsson ve Cicaldau'nun yanı sıra temmuz başında Mustafa Muhammed'in 4.5 milyon dolarlık ödemesi var. 1 Temmuz'a kadar ödeme yapılmazsa, sözleşmesi haziranda bitecek olan Mısırlı futbolcu serbest kalarak Zamalek Kulübü'ne dönecek.
SEÇİME KADAR ÖDEME YOK!
Sarı kırmızılı oyunculara seçime kadar ödeme yapılmayacağı öğrenildi.
YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN TEHLİKE
Sarı-kırmızılılarda seçimi kazanan başkan, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak ancak tüm yaşananlarla birlikte Galatasaray'ı çok büyük bir sıkıntı bekliyor.
3 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR
Galatasaray'da yaklaşık 3 aydır (Mart, Nisan, Mayıs) ödemeleri yapılmıyor. Bununlar birlikte sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau'nun da bonservis taksitlerinin haziran ayında ödenmesi gerekiyor.
4.5 MİLYON DOLAR
Nelsson ve Cicaldau'nun yanı sıra temmuz başında Mustafa Muhammed'in 4.5 milyon dolarlık ödemesi var. 1 Temmuz'a kadar ödeme yapılmazsa, sözleşmesi haziranda bitecek olan Mısırlı futbolcu serbest kalarak Zamalek Kulübü'ne dönecek.
SEÇİME KADAR ÖDEME YOK!
Sarı kırmızılı oyunculara seçime kadar ödeme yapılmayacağı öğrenildi.