Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen büyük tehlike!

YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN TEHLİKE

3 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR

4.5 MİLYON DOLAR

SEÇİME KADAR ÖDEME YOK!

Galatasaray'da kısa bir süre sonra yapılacak seçim öncesinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Sarı-kırmızılılarda seçimi kazanan başkan, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak ancak tüm yaşananlarla birlikte Galatasaray'ı çok büyük bir sıkıntı bekliyor.Galatasaray'da yaklaşık 3 aydır (Mart, Nisan, Mayıs) ödemeleri yapılmıyor. Bununlar birlikte sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau'nun da bonservis taksitlerinin haziran ayında ödenmesi gerekiyor.Nelsson ve Cicaldau'nun yanı sıra temmuz başında Mustafa Muhammed'in 4.5 milyon dolarlık ödemesi var. 1 Temmuz'a kadar ödeme yapılmazsa, sözleşmesi haziranda bitecek olan Mısırlı futbolcu serbest kalarak Zamalek Kulübü'ne dönecek.Sarı kırmızılı oyunculara seçime kadar ödeme yapılmayacağı öğrenildi.