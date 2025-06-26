Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim gündeme geldi ancak maliyet sorunları nedeniyle transferlerinden vazgeçildi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Cruz Azul'un kalesini koruyan Kevin Mier'i ilk hedef haline getirdi. 25 yaşındaki oyuncu için bilgi alındığı ve yakın zamanda temasların başlayacağı bildirildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Meksika ekibiyle 48 maça çıkan Kolobilyalı file bekçisi, kalesini 21 kez gole kapadı ve 42 gol yedi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Cruz Azul'un kalesini koruyan Kevin Mier'i ilk hedef haline getirdi. 25 yaşındaki oyuncu için bilgi alındığı ve yakın zamanda temasların başlayacağı bildirildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Meksika ekibiyle 48 maça çıkan Kolobilyalı file bekçisi, kalesini 21 kez gole kapadı ve 42 gol yedi.
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