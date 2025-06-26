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Galatasaray'da yeni kaleci hedefi: Kevin Mier!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Cruz Azul forması giyen Kevin Mier'i gündemine aldı.

calendar 26 Haziran 2025 09:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni kaleci hedefi: Kevin Mier!
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim gündeme geldi ancak maliyet sorunları nedeniyle transferlerinden vazgeçildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Cruz Azul'un kalesini koruyan Kevin Mier'i ilk hedef haline getirdi. 25 yaşındaki oyuncu için bilgi alındığı ve yakın zamanda temasların başlayacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Meksika ekibiyle 48 maça çıkan Kolobilyalı file bekçisi, kalesini 21 kez gole kapadı ve 42 gol yedi. 


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