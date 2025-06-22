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Galatasaray'da yeni hedef Aaron Ramsdale!

Galatasaray, Southampton'dan kaleci Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

calendar 22 Haziran 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni hedef Aaron Ramsdale!
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ardından yeni kaleci arayışları devam ediyor.

GALATASARAY DEVREDE

Sarı-kırmızılıların kaleci transferi için son iddia İngiltere'den geldi. Times'ta yer alan habere göre, Galatasaray, küme düşen Southampton'dan kaleci Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın 27 yaşındaki kaleci için transfer planının kiralık olduğu belirtildi.


Southampton ile geride kalan sezonda Premier Lig'den düşen Aaron Ramsdale'in İngiliz ekibiyle sözleşmesinde 20 milyon sterlin (23.3 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen İngiliz file bekçisinin Southampton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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