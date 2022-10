Galatasaray'da tüzük değişikliği açıklaması

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, kulüp tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler hakkında bilgi verdi.



Sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı divan kurulu toplantısında konuşan Natan, kulüp tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin 5 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda üyelerin oylamasına sunulacağını dile getirdi.



Can Natan, Tüzük Tadil Tasarısı'ndaki değişikliklerini üç ana başlık altında topladıklarını belirterek, "Bunlardan birincisi kulüp faaliyet yılının Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi hususudur. Bunun temel amacı kulüp ile Sportif AŞ arasındaki mali yıl farkını ortadan kaldırarak kulüp mali yılını, esas faaliyetlerin yürütüldüğü Sportif AŞ'nin mali yılıyla uyumlu hale getirmektir. Bu durum yakın zamanda yürürlüğe giren Spor Yasası'yla da uyumludur." diye konuştu.



Bu değişiklikle bağlantılı olarak kulübün faaliyet yılında yer alan yıllık olağan genel kurul toplantısı, üyelik başvuru ve kabul tarihi gibi farklı tarihlerin de güncellenmesinin gündeme geldiğini aktaran Natan, şunları kaydetti:



"Diğer yandan seçim tarihi mayıs ayının ikinci yarısı olarak muhafaza edilmiştir. Bunun temel sebebi yeni seçilecek yönetimlere, kulübümüzün sportif açıdan lokomotifi durumda bulunun futbol takımını, hedefleri ve vizyonları doğrultusunda oluşturabilmeleri için gereken zamanı tanımaktan ibarettir. Ayrıca yıllık olağan mali genel kurullarımızda görüşülüp karara bağlanan bütçenin, yeni tadil tasarısıyla her yıl nisan ayında düzenlenecek ayrı bir bütçe genel kurulunda görüşülmesi öngörülmüştür."



Tek bir ibra oylaması



Can Natan, tasarıda ikinci ana başlığın ibra uygulamasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci ana başlık mevcut tüzüğümüzde yer alan yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ayrı ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması olarak düzenlenmesi hususudur. Bilindiği gibi Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları uyarınca spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesidir. Mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kurullarına idari yönden kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. Nitekim önceki dönemlerde şahit olduğumuz yönetim kurullarının mali açıdan ibra edilip, idari yönden ibra edilmemesi kararları yargı tarafından iptal edilmiştir. İdari açıdan ibra konusunun kulübümüz açısından çözümden ziyade sorunlara neden olduğu ve kulüp içi kırgınlıklara yol açtığı açıktır. Bu değişiklik önerisiyle tüzüğümüzün ibra konusu bakımından yargı kararlarıyla uyumlu hale gelmesi ve kulübümüzde yaşanan ve yaşanması muhtemel kırgınlıkların giderilmesi amaçlanmıştır."



Yönetim kurulu görev sürelerinin 2 yıla indirilmesi önerisi



Natan, tasarıdaki son başlığın, kurulların görev süreleriyle ilgili olduğunu anlatarak, "Yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin iki yıla indirilmesi önerilmektedir. Bu önerinin temel amacı, kimi zaman idari yönden ibra edilmeme kararlarının gerekçelerinden birini oluşturan görev süresinin uzunluğu konusunda genel kurul iradesinin tüzüğe yansıtılması ve dinamizmini kaybeden yönetimlere, yönetim kurullarını iki yılda bir yenileme imkanı tanımaktır." ifadelerini kullandı.



İlk 6 ayda 543,9 milyon lira zarar



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yaz da toplantıda, kulübün ilk 6 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum yaptı.



Levent Yaz, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Haziran 2022 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 6 aylık dönem zararlarının 543,9 milyon lira olduğunu aktardı.





