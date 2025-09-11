Galatasaray'da transfer için karar!

Önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, önemli bir fırsat çıkmaması durumunda transfer için son iki gün kala yeni bir hamle yapmayacak.

calendar 11 Eylül 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray bu transfer döneminde az ama öz takviye yaptı.

Kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan için kulüplerine ödeme yapmadı, Uğurcan Çakır ve Singo'ya 60 milyon Euro'ya yakın yatırımda bulundu.

Kadrosunu net isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, birçok isimle yollarını ayırdı ve yabancı kontenjanını boşalttı.

Barış Alper Yılmaz'ı NEOM'a satmayan yönetim, mevcut oyuncu grubunu yeterli gördü. Sarı-kırmızılılar, önemli bir fırsat çıkmaması durumunda iki gün daha zamanı olmasına rağmen transferi kapadı.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
