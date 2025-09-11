Galatasaray'da transfer için karar!

Galatasaray bu transfer döneminde az ama öz takviye yaptı.
Kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan için kulüplerine ödeme yapmadı, Uğurcan Çakır ve Singo'ya 60 milyon Euro'ya yakın yatırımda bulundu.
Kadrosunu net isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, birçok isimle yollarını ayırdı ve yabancı kontenjanını boşalttı.
Barış Alper Yılmaz'ı NEOM'a satmayan yönetim, mevcut oyuncu grubunu yeterli gördü. Sarı-kırmızılılar, önemli bir fırsat çıkmaması durumunda iki gün daha zamanı olmasına rağmen transferi kapadı.
