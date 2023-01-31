Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi alarm!

Okan Buruk, bir yandan Ümraniyespor sınavına hazırlanırken, diğer yandan Trabzonspor'la oynanacak derbiyi düşünüyor.Sarı-kırmızılı takımda, Kerem, Berkan ve Barış Alper sarı kart sınırında bulunuyor ve Trabzonspor maçı öncesi Buruk, oyuncularını riske atmak istemiyor.Bu konuda oyuncularını uyaran tecrübeli teknik adam, ayrıca bu sezon tüm lig maçlarında süre alan ve sınırda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nu Ümraniye karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.Kerem'in yerine idmanlarda Yunus Akgün'ü deniyor.