Galatasaray'da Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yakın

Galatasaray 'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca top kapma ve prese dayalı katkısıyla değil, pas kalitesiyle de ön plana çıkıyor.

Uruguaylı yıldız, özellikle uzun paslardaki isabet oranıyla dikkatleri üzerine çekti. Torreira, bu sezon Devler Ligi'nde %78'lik (18/23) uzun pas isabeti yakalayarak turnuvanın en başarılı isimlerinden biri oldu.

Turnuvada Torreira'dan daha yüksek uzun pas yüzdesi yakalayan sadece bir oyuncu bulunuyor: Girona formasıyla etkili bir performans sergileyen Aleix Garcia, %86'lık (24/28) başarısıyla listenin zirvesinde yer aldı.