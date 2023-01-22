Galatasaray'da Torreira basmadık yer bırakmadı!

Galatasaray'ın sahada basmadık yer bırakmayan yıldızlarından Lucas Torreira, Antalyaspor karşısında da harika performansını devam ettirdi.Orta alanda hem savunmada hem de hücumda takımına büyük katkı sağlayan Uruguaylı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakiplerinden 5 top kaptı, 15 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı.Torreira, 88'de ise yerini alkışlar eşliğinde Berkan Kutlu'ya bıraktıAslan, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere namağlup serisini dünkü galibiyetle 14'e çıkardı.SarıKırmızılılar, Akdeniz temsilcisine karşı en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede 4-2'lik sonuçla rakibine mağlup olmuştu. Aslan, 14 maçlık müthiş seride rakibine karşı 4 beraberliğinin yanına 10. zaferini ekledi.