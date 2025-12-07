07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-055'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-055'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-071'

Galatasaray'da tek kişilik ordu Osimhen!

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 55 maçta 56 skor katkısına ulaştı.

calendar 07 Aralık 2025 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da tek kişilik ordu Osimhen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor.
 
Nijeryalı yıldız, attığı goller ve bitmek bilmeyen mücadelesiyle takımın en kritik oyuncularından biri haline geldi.
 
Samsunspor karşısında biri unutulmaz röveşata olmak üzere iki gole katkı yapan 26 yaşındaki golcü, Sarı-Kırmızılılar'ı liderlik koltuğunda tutmayı başardı.
 
55 MAÇTA 56 SKOR KATKISI
 
Geldiği ilk günden itibaren rakip savunmaların kâbusu olan Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 55 resmi maçta 56 skor katkısı (gol + asist) üreterek inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.
 
Bu sezon ise 14 maçta 11 gol atan yıldız, hem ligde hem Avrupa'da fark yaratmayı sürdürüyor.
 
GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI
 
Geride kalan sezonda 41 karşılaşmada ter döken Osimhen, 37 gol – 8 asist ile maç başına bir skor katkısının da üzerine çıktı. 
 
Performansıyla tek başına bir hücum gücü oluşturan Nijeryalı golcü, takımının hücum ritmini adeta tek başına belirledi.
 
G.SARAY GOLLERİNİN YÜZDE 30'U ONA AİT
 
Osimhen'in Galatasaray'a geldiği günden bu yana takım 160 gol atarken, bunların yüzde 30'u direkt olarak Nijeryalı yıldızın ayağından geldi.
 
Bu oran, Osimhen'in takım için ne kadar kritik bir güç olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.
 
GOMIS'İ GEÇMEYE ÇOK YAKIN
 
Galatasaray tarihine de adını yazdırmaya hazırlanan Osimhen, 4 gol daha atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancılarından Bafetimbi Gomis'i geride bırakacak.
 
51 gollü Fransız yıldızı geçmeye çok yaklaşan Osimhen'in hedefi artık tamamen rekorlar.
 
Galatasaray taraftarı ise yıldız golcünün her maç yeni bir sayfa açmasından oldukça memnun. Osimhen, hem Süper Lig'e hem Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.