Galatasaray'da tek kişilik ordu Osimhen!

Galatasaray 'da Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, attığı goller ve bitmek bilmeyen mücadelesiyle takımın en kritik oyuncularından biri haline geldi.

Samsunspor karşısında biri unutulmaz röveşata olmak üzere iki gole katkı yapan 26 yaşındaki golcü, Sarı-Kırmızılılar'ı liderlik koltuğunda tutmayı başardı.

55 MAÇTA 56 SKOR KATKISI

Geldiği ilk günden itibaren rakip savunmaların kâbusu olan Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 55 resmi maçta 56 skor katkısı (gol + asist) üreterek inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.

Bu sezon ise 14 maçta 11 gol atan yıldız, hem ligde hem Avrupa'da fark yaratmayı sürdürüyor.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Geride kalan sezonda 41 karşılaşmada ter döken Osimhen, 37 gol – 8 asist ile maç başına bir skor katkısının da üzerine çıktı.

Performansıyla tek başına bir hücum gücü oluşturan Nijeryalı golcü, takımının hücum ritmini adeta tek başına belirledi.

G.SARAY GOLLERİNİN YÜZDE 30'U ONA AİT

Osimhen'in Galatasaray'a geldiği günden bu yana takım 160 gol atarken, bunların yüzde 30'u direkt olarak Nijeryalı yıldızın ayağından geldi.

Bu oran, Osimhen'in takım için ne kadar kritik bir güç olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

GOMIS'İ GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Galatasaray tarihine de adını yazdırmaya hazırlanan Osimhen, 4 gol daha atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancılarından Bafetimbi Gomis'i geride bırakacak.

51 gollü Fransız yıldızı geçmeye çok yaklaşan Osimhen'in hedefi artık tamamen rekorlar.

Galatasaray taraftarı ise yıldız golcünün her maç yeni bir sayfa açmasından oldukça memnun. Osimhen, hem Süper Lig'e hem Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor.