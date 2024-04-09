Galatasaray'da Süper Final garanti!

Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının 3. dakikasında sahadan çekilmesinin ardından gözler tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.
Futbol Federasyonu'nun maçı 3-0 Sarı-Kırmızılı takımın lehine tescil etmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men cezası alması da çok büyük olasılık.
Ayrıca takımı sahadan çeken yönetici Ahmet Ketenci'ye men cezası gelmesi ihtimali de gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu, bu yaptırımların dışında gelir kayıpları ve yapılan masraflar için de tazminat isteyebilir.
SÜPER FİNAL GARANTİ
Fenerbahçe'nin alacağı sportif cezanın sonuçları ise Galatasaray'a yarayacak. Çünkü Sarı-Kırmızılılar, şimdiden gelecek sezon Süper Kupa finalini oynamayı garantiledi.
Zira kurala göre; Süper Kupa finalini ligi şampiyon tamamlayan takım ile kupayı kazanan takım oynuyor. Cim-Bom şampiyon olursa zaten bu hakkı elde edecek. Ancak zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırması durumunda da ikinci olduğu için cezalı Kanarya'nın yerine Süper Kupa finalinde oynama hakkı kazanacak.
GÖZLER YARI FİNALDE
Her durumda Galatasaray şimdiden gelecek sezonun Süper Kupa finalinde yerini alacak. Aslan'a kimin rakip olacağı ise Türkiye Kupası maçları tamamlandıktan sonra netleşecek. Yarı finali oynanacak olan turnuvada Beşiktaş, Ankaragücü ile Trabzon ise Karagümrük'le eşleşmişti.
Futbol Federasyonu'nun maçı 3-0 Sarı-Kırmızılı takımın lehine tescil etmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men cezası alması da çok büyük olasılık.
Ayrıca takımı sahadan çeken yönetici Ahmet Ketenci'ye men cezası gelmesi ihtimali de gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu, bu yaptırımların dışında gelir kayıpları ve yapılan masraflar için de tazminat isteyebilir.
SÜPER FİNAL GARANTİ
Fenerbahçe'nin alacağı sportif cezanın sonuçları ise Galatasaray'a yarayacak. Çünkü Sarı-Kırmızılılar, şimdiden gelecek sezon Süper Kupa finalini oynamayı garantiledi.
Zira kurala göre; Süper Kupa finalini ligi şampiyon tamamlayan takım ile kupayı kazanan takım oynuyor. Cim-Bom şampiyon olursa zaten bu hakkı elde edecek. Ancak zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırması durumunda da ikinci olduğu için cezalı Kanarya'nın yerine Süper Kupa finalinde oynama hakkı kazanacak.
GÖZLER YARI FİNALDE
Her durumda Galatasaray şimdiden gelecek sezonun Süper Kupa finalinde yerini alacak. Aslan'a kimin rakip olacağı ise Türkiye Kupası maçları tamamlandıktan sonra netleşecek. Yarı finali oynanacak olan turnuvada Beşiktaş, Ankaragücü ile Trabzon ise Karagümrük'le eşleşmişti.