Galatasaray'da stoper ibresi Wout Faes'e döndü

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper transferi için öne çıkan isim Wout Faes oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da stoper ibresi Wout Faes'e döndü
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12 Ağustos 2023 13:32
Galatasaray'da stoper transferinde ibre Wout Faes'e döndü. Sarı-kırmızılılar, Leicester City ile Belçikalı oyuncunun transferi için masaya oturdu.

KİRALIK OLARAK İSTENDİ

Galatasaray, Yunus'u kiralık olarak talip olan Leicester City'den Faes'i kiralık olarak istedi. 25 yaşındaki futbolcunun bir alt ligde oynamayı kabul etmemesi, Galatasaray'ın elini güçlendirirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği bildirildi.



GALATASARAY'I KABUL ETTİ

Yunus Akgün kendisine yapılan teklifler içerisinde Leicester'da oynamaya sıcak bakarken, Faes'in de Galatasaray'da oynamayı kabul etmesi, transferdeki en önemli adım olarak gösterildi.

Leicester City'nin, Reims'ten 17 milyon euro'ya bir sene önce aldığı Faes için satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istemediği, buna karşın Galatasaray'ın kiralama dışında 8 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu sözleşmeye yazdırmak istediği öğrenildi.



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