Galatasaray'da skor tüm takımın omuzlarında

Galatasaray'da bu sezon gol yükü sadece yıldızlara değil, tüm takıma yayılmış durumda. 5 haftada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekipte 7 farklı oyuncu skora katkı sağladı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Türk futbol tarihinin en pahalı ve en dikkat çeken forvet hattına sahip olan Galatasaray, bu sezon sadece yıldız golcülerine değil, tüm takıma yayılan skor katkısıyla dikkat çekiyor.
 
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda tam 7 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.
 
Bu gollerin birini, Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk kaydederken, geriye kalan 14 gol ise Galatasaraylı oyuncular tarafından paylaşıldı. Takımın gol yükü, sadece Icardi'ye ya da Osimhen'e değil, farklı oyunculara dağılmış durumda.
 
ICARDI, EREN VE BARIŞ ZİRVEDE
 
Gol krallığı yarışında sarı-kırmızılı takım içinde Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er golle zirvede yer alıyor. Geçen sezonun Serie A gol kralı olarak büyük umutlarla transfer edilen Victor Osimhen ise 2 golle bu isimleri takip ediyor.
 
Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Leroy Sane de ligde birer kez gol atmayı başarırken, Yunus ayrıca Frankfurt deplasmanında da skora katkı sağladı. Takımda skor yükünün dengeli dağılması teknik heyeti memnun ederken, bu durum Galatasaray'ın hücum zenginliğini ve çok yönlülüğünü de gözler önüne seriyor.
 
GEÇEN SEZONUN REKORU HEDEFTE
 
Geçtiğimiz sezon aralarında kaleci Fernando Muslera'nın da bulunduğu tam 17 farklı oyuncu gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon da benzer bir tablo oluşurken, Galatasaray'ın çok yönlü hücum anlayışıyla bu sayıyı aşması sürpriz olmayacak. Sarı-kırmızılılar, sadece yıldızlara değil, tüm takıma yayılan skor katkısıyla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
