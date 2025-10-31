Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.
Singo'nun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Fildişili savunma oyuncusunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.
Galatasaray'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.
Singo'nun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Fildişili savunma oyuncusunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.