Galatasaray'da Singo, Ajax maçı öncesi formaya yakın

Galatasaray'da Ajax deplasmanı öncesi savunma hattı şekilleniyor. Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, 11'deki yerine geri dönecek.
Sağ bekte ise Sallai ile Singo arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Okan Buruk'un, son antrenman performanslarına göre Singo'yu ilk 11'de başlatmaya yakın olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta yüksek ateş nedeniyle Trabzon karşısında kulübede oturan Jakobs da Ajax maçında yeniden ilk 11'e dönecek. Savunmada Uğurcan ve Abdülkerim'in yerleri garanti görünüyor.