Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için prim hamlesi!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan primlerin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.
YARISI FUTBOLCULARA
18 Eylül Perşembe günü oynanacak Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar kasasına 2.1 milyon Euro galibiyet primi koyacak. Bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin Euro futbolcu dağıtılacağı belirtildi.
Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin Euro'nun yarısı oyunculara dağıtılacak.
