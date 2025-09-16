Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için prim hamlesi!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi için dağıtılacak prim miktarı hakkında kararını verdi.

calendar 16 Eylül 2025 08:23
Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan primlerin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

YARISI FUTBOLCULARA

18 Eylül Perşembe günü oynanacak Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar kasasına 2.1 milyon Euro galibiyet primi koyacak. Bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin Euro futbolcu dağıtılacağı belirtildi.

Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin Euro'nun yarısı oyunculara dağıtılacak. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
