Galatasaray'da sakatlık krizi

Galatasaray'da Icardi, Osimhen, Barış Alper, Kaan ve Jakobs gibi önemli isimlere Sanchez'in de de eklenmesiyle seferberlik ilan edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sakatlık krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 10:43
Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in de sakatlanması, teknik direktör Okan Buruk için büyük bir problem oluşturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maçta yaşanan bu sakatlık, Galatasaray'ın savunma hattında yeni arayışlara yönelmesine sebep olabilir. Deneyimli teknik adamın gözü artık Trabzonspor ile oynanacak olan kritik lig maçına dönecek. Birbirinden önemli eksiklerin yerini doldurmaya çalışacak olan Buruk'u hayli zorlu birkaç gün bekliyor.

EKİP BELİRLEYİCİ OLACAK

Yusuf Demir de eklendiğinde 7 oyuncusundan yoksun kalacak olan Galatasaray'da sağlık ekibi de seferberlik ilan etti. Yetişme durumu olan oyuncuların tedavilerine yoğunlaşacak olan sağlık ekibinin performansı Trabzonspor maçı için de belirleyici olacak.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery