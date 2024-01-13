Galatasaray'da sağ bek Kaan Ayhan'ın

Sivasspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kaan Ayhan, Kayserispor mücadelesiyle formasını geri alacak.
Boey'in sakatlığının devam ettiği Galatasaray'da tecrübeli oyuncu sağ bekte görev yapacak.
Sivasspor maçında oynayan Ali Turap ise yedek bekleyecek. Kaan, Konyaspor mücadelesinde de sağ bekte görev yapmıştı.
Tecrübeli oyuncu Konyaspor maçında gösterdiği performansla hocası Okan Buruk'tan tam not almıştı. Ağrı hissettiği Sivas'ta oynamayan Kaan, formasına tekrar kavuşacak.
Boey'in sakatlığının devam ettiği Galatasaray'da tecrübeli oyuncu sağ bekte görev yapacak.
Sivasspor maçında oynayan Ali Turap ise yedek bekleyecek. Kaan, Konyaspor mücadelesinde de sağ bekte görev yapmıştı.
Tecrübeli oyuncu Konyaspor maçında gösterdiği performansla hocası Okan Buruk'tan tam not almıştı. Ağrı hissettiği Sivas'ta oynamayan Kaan, formasına tekrar kavuşacak.