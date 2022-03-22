Galatasaray'da sağ bek faciası

Galatasaray, Gaziantep'ten 3-1'lik yenilgiyle dönerken maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi Semih Kaya oldu.



Torrent'in Omar ve Boey'in yokluğunda sağ bekte görev verdiği tecrübeli futbolcu oynadığı kötü futbol ve yaptığı hatalarla taraftarların büyük tepkisini topladı.



Semih'in sağ bekte görev yaptığı maçlar dikkate alındığında, Torrent'in ne kadar büyük bir tercih hatası yaptığı gözler önüne seriliyor. 31 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 13 maçta savunmanın sağında oynadı.



Galatasaray ve Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'nın sağ bekte görev yaptığı bu karşılaşmalarda sadece 2 galibiyet alabilirken, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.



Galatasaray, Semih'in sağ bek olarak oynadığı 5 maçtaki tek galibiyetini 2013-2014 sezonunda Roberto Mancini yönetiminde Trabzonspor deplasmanında yaşamıştı.









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