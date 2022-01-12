Galatasaray'da Riquna Williams ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Riquna Williams ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da Riquna Williams ile yollar ayrıldı
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12 Ocak 2022 15:42
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams ile yolları ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Riquna Williams ve Galatasaray Spor Kulübü arasındaki sözleşme 12 Ocak tarihi itibarıyla oyuncu ile anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Riquna Williams'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendiği kaydedildi.

Williams, bu sezon Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta forma giydi ve ortalama 30 dakika 44 saniye sahada kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, 12.86 sayı, 5.14 ribaunt ve 3.86 asist ortalamaları yakaladı.

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