12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray'da Pavard gelişmesi!

Galatasaray, Inter forması giyen Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için önemli adımlar attı.

calendar 12 Ağustos 2025 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Pavard gelişmesi!
Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard için harekete geçti.

INTER'DEN AYRILABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Fransız savunma oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Ancak transfer piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Pavard, bu yaz Inter'den ayrılabilir.

GALATASARAY ÖNE ÇIKTI

Pavard ile İngiltere ve İspanya'dan da ilgilenen takımlar olmasına rağmen, Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli adımlar attı.


Pavard için transfer ücreti ve maaşını araştıran Galatasaray, bu transferi en uygun maliyetle sonuçlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 29 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
