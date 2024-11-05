Galatasaray'da Osimhen takımla çalıştı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.
Durumu ciddi olmayan Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahada olacak.
GALATASARAY RAKAMLARI
Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın salı günü yapılan antrenmanında Victor Osimhen
Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.
Durumu ciddi olmayan Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahada olacak.
GALATASARAY RAKAMLARI
Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın salı günü yapılan antrenmanında Victor Osimhen