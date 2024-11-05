Galatasaray'da Osimhen takımla çalıştı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Tottenham maçı öncesi salı günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen takımla çalıştı!
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05 Kasım 2024 14:27
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.

Durumu ciddi olmayan Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahada olacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın salı günü yapılan antrenmanında Victor Osimhen






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