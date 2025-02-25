Galatasaray'da Osimhen için sakatlık yanıtı!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin son anlarında yaşadığı sakatlığın ardından kenara geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Nijeryalı golcünün durumunun MR'dan sonra netleşeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen için sakatlık yanıtı!
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25 Şubat 2025 09:33
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin son anlarında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Nijeryalı futbolcunun durumu, yapılacak MR'ın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Osimhen'in durumu için gelen soruya, "Durumuna bakacağız" yanıtını verdi.

EREN VE SALLAI DE SAKATLANDI

Galatasaray'da Osimhen ile birlikte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı ve Roland Sallai de Fenerbahçe derbisinde sakatlıkları sonrasında oyundan çıktı.

Üç futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.


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