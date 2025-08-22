22 Ağustos
Galatasaray'da orta saha operasyonu

Galatasaray, Marsilya'dan Rabiot ve Tottenham'dan Bissouma için hem oyuncular hem de kulüpleriyle yoğun temasta...

calendar 22 Ağustos 2025 09:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta saha operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli orta sahanın aldığı teklifler nedeniyle yönetimle temasa geçtiği ve maaşına zam yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların ise talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu yolları ayırmayı düşünebileceği öğrenildi.

RABIOT VE BISSOUMA GÜNDEMDE


Lemina'nın pozisyonu için arayışlara başlayan yönetimin Marsilya'dan Adrien Rabiot ve Tottenham'dan Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Marsilya, Fransız futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.

Bissouma ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına gelen yönetimin temaslarına devam ettiği iki isimden birini kadroya katmak istiyor.

