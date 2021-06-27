Galatasaray'da Mustafa Muhammed sakatlandı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ilk hazırlık maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da Mustafa Muhammed sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2021 18:16
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.



CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.