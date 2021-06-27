Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ
Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ