Galatasaray'da Muslera sıkıntısı!

Uruguaylı kaleci Muslera, cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek ve antrenmana çıkmadan maç kadrosuna dahil olacak

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera sıkıntısı!
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12 Ekim 2021 09:05
Galatasaray'da yine Muslera sıkıntısı yaşanıyor.

Uruguaylı kaleci, cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek ve antrenmana çıkmadan pazar günü 16.00'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında takımının kalesini koruyacak.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde cuma sabaha karşı Brezilya'ya karşı takımının kalesini koruyacak olan tecrübeli eldiven, hemen Türkiye'ye dönecek; yine son dakikada ve antrenmana çıkmadan kalesine geçecek. 


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