Galatasaray'da milli ara Okan Buruk'u korkutuyor

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek moral depolayan Galatasaray 'da yüzler gülse de, Teknik Direktör Okan Buruk'un aklında ciddi soru işaretleri var.

Milli ara öncesi yükselen performansa rağmen, sarı-kırmızılı teknik heyetin en büyük endişesi: sakatlık riski.

10 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARDA

Galatasaray'dan tam 10 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katıldı. Bu durum, kulüp için gurur kaynağı olsa da, aynı zamanda büyük bir risk anlamına geliyor. Yoğun maç trafiği ve seyahat yorgunluğu, olası sakatlıkların kapısını aralayabilir.

Kaan Ayhan (Türkiye) ve Wilfried Singo (Fildişi Sahili) mevcut sakatlıkları nedeniyle milli kadrolara çağrılmadı. Bu iki ismin durumu bile Buruk'un elini zayıflatırken, diğer oyuncuların yaşayabileceği muhtemel sakatlıklar, teknik ekibi kara kara düşündürüyor.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR ENDİŞE KAYNAĞI

Okan Buruk'un bu konudaki en somut endişesi, bir önceki milli arada yaşanan talihsizlikler. Yıldız forvet Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Galatasaray formasını 10 maçın 4'ünde giyememişti. Bu süreçte hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde önemli maçları kaçıran Osimhen'in yokluğu takımda hissedilmişti.

ZORLU FİKSTÜR KAPIDA

Milli ara sonrası Galatasaray'ı hem Süper Lig hem de Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Bu yoğun tempoya eksiksiz ve sağlıklı bir kadroyla girmek isteyen Okan Buruk, milli takımlardan dönecek oyuncuların sağlık durumunu yakından takip edecek.

Taraftarlar da sosyal medyada milli ara boyunca "sakatlık olmasın" temennileriyle takımlarının oyuncularına destek verirken, gözler milli takımlardaki Galatasaraylı yıldızların performansı kadar sağlık raporlarında da olacak.