08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Galatasaray'da milli ara Okan Buruk'u korkutuyor

Galatasaray'da 10 oyuncunun milli takımlara gitmesi gurur kaynağı olurken, Okan Buruk'un en büyük endişesi sakatlık riski.

08 Ekim 2025 10:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da milli ara Okan Buruk'u korkutuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da yüzler gülse de, Teknik Direktör Okan Buruk'un aklında ciddi soru işaretleri var.
 
Milli ara öncesi yükselen performansa rağmen, sarı-kırmızılı teknik heyetin en büyük endişesi: sakatlık riski.
 
10 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARDA
 
Galatasaray'dan tam 10 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katıldı. Bu durum, kulüp için gurur kaynağı olsa da, aynı zamanda büyük bir risk anlamına geliyor. Yoğun maç trafiği ve seyahat yorgunluğu, olası sakatlıkların kapısını aralayabilir.
 
Kaan Ayhan (Türkiye) ve Wilfried Singo (Fildişi Sahili) mevcut sakatlıkları nedeniyle milli kadrolara çağrılmadı. Bu iki ismin durumu bile Buruk'un elini zayıflatırken, diğer oyuncuların yaşayabileceği muhtemel sakatlıklar, teknik ekibi kara kara düşündürüyor.
 
GEÇMİŞTE YAŞANANLAR ENDİŞE KAYNAĞI
 
Okan Buruk'un bu konudaki en somut endişesi, bir önceki milli arada yaşanan talihsizlikler. Yıldız forvet Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Galatasaray formasını 10 maçın 4'ünde giyememişti. Bu süreçte hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde önemli maçları kaçıran Osimhen'in yokluğu takımda hissedilmişti.
 
ZORLU FİKSTÜR KAPIDA
 
Milli ara sonrası Galatasaray'ı hem Süper Lig hem de Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Bu yoğun tempoya eksiksiz ve sağlıklı bir kadroyla girmek isteyen Okan Buruk, milli takımlardan dönecek oyuncuların sağlık durumunu yakından takip edecek.
 
Taraftarlar da sosyal medyada milli ara boyunca "sakatlık olmasın" temennileriyle takımlarının oyuncularına destek verirken, gözler milli takımlardaki Galatasaraylı yıldızların performansı kadar sağlık raporlarında da olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
