Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı!

Galatasaray'da geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı, takıma geri döndü.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç stoperi tecrübe kazanması adına yeniden kiralamak istiyor.
Metehan, ayrılığı gündeme gelen Emin Bayram'ın takıma veda etmesi durumunda ise kulüpte tutulacak.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın kulüple sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç stoperi tecrübe kazanması adına yeniden kiralamak istiyor.
Metehan, ayrılığı gündeme gelen Emin Bayram'ın takıma veda etmesi durumunda ise kulüpte tutulacak.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın kulüple sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.