Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı!

Galatasaray, Metehen Baltacı'yı yeni sezonda yeniden kiralamak istiyor. 21 yaşındaki futbolcu, Emin Bayram'ın ayrılması durumunda ise takımda tutulacak.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı!
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11 Temmuz 2024 10:41
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 10:45
Galatasaray'da geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı, takıma geri döndü.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç stoperi tecrübe kazanması adına yeniden kiralamak istiyor.

Metehan, ayrılığı gündeme gelen Emin Bayram'ın takıma veda etmesi durumunda ise kulüpte tutulacak.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın kulüple sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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