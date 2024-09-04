Galatasaray'da Metehan'a tam not!

Adana Demirspor maçında sürpriz olarak ilk 11'de yer alan Metehan Baltacı, performansıyla alkış aldı.

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Galatasaray'da Metehan'a tam not!
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04 Eylül 2024 10:55
Adana Demirspor maçında sürpriz olarak ilk 11'de yer alan Metehan Baltacı, performansıyla sınıfı geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, oyuncunun performansına tam not verdi.

21 yaşındaki stoper, özellikle uzun pasları ve rakibe baskısıyla takımına katkı verdi. Okan Buruk'un Metehan'ı rotasyona alması bekleniyor. 

 
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