Galatasaray'da Mario Lemina stopere!

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray 'da savunmadaki eksikler teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez ve aynı maçta sakatlanan Singo, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

ABDÜLKERİM'İN YANI KİME? LEMINA BİR ADIM ÖNDE

Savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'ya görev verecek olan teknik direktör Okan Buruk, onun partneri konusunda henüz net karar vermedi. Öne çıkan aday ise Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Mario Lemina oldu.

Maçın 34. dakikasında Davinson'un kırmızı kart görmesi sonrası stoper pozisyonuna geçen Lemina, Beşiktaş'ın etkili ismi Rafa Silva'ya adeta adım attırmamış ve başarılı bir performans sergilemişti. Okan Buruk, milli aradan dönecek oyuncuların durumuna göre son kararını verecek olsa da, Lemina şu an için bir adım önde gözüküyor.