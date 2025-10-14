13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Galatasaray'da Mario Lemina stopere!

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi savunma alarmı verildi. Cezalı Davinson ve sakat Singo'nun yokluğunda, teknik direktör Okan Buruk stoperde Lemina'ya, sağ bekte ise Sallai'ye görev vermeye hazırlanıyor.

calendar 14 Ekim 2025 08:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Mario Lemina stopere!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da savunmadaki eksikler teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
 
Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez ve aynı maçta sakatlanan Singo, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
 
ABDÜLKERİM'İN YANI KİME? LEMINA BİR ADIM ÖNDE
 
Savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'ya görev verecek olan teknik direktör Okan Buruk, onun partneri konusunda henüz net karar vermedi. Öne çıkan aday ise Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Mario Lemina oldu.
 
Maçın 34. dakikasında Davinson'un kırmızı kart görmesi sonrası stoper pozisyonuna geçen Lemina, Beşiktaş'ın etkili ismi Rafa Silva'ya adeta adım attırmamış ve başarılı bir performans sergilemişti. Okan Buruk, milli aradan dönecek oyuncuların durumuna göre son kararını verecek olsa da, Lemina şu an için bir adım önde gözüküyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.