Galatasaray'da Leo Dubois'in son durumu belli oldu!

Adana Demirspor maçında sakatlanan Galatasaray Fransız savunmacısı Leo Dubois'nın ciddi bir şeyin olmadığı, kramp nedeniyle oyuna devam edemediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Leo Dubois'in son durumu belli oldu!
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03 Ekim 2022 11:51
Galatasaray'da Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk kez 11'de sahaya çıkan Leo Dubois, mücadelenin son anlarında sakatlanıp, çıkmıştı.

Fransız futbolcunun durumuyla ilgili ise korkulan bir gelişme yaşanmadı.

28 yaşındaki savunmacının, kramp nedeniyle kenara alındığı öğrenildi. İzin sonrasında Dubois'in takımla birlikte çalışacağı belirtildi. 

 
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