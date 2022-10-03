Galatasaray'da Leo Dubois'in son durumu belli oldu!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk kez 11'de sahaya çıkan Leo Dubois, mücadelenin son anlarında sakatlanıp, çıkmıştı.
Fransız futbolcunun durumuyla ilgili ise korkulan bir gelişme yaşanmadı.
28 yaşındaki savunmacının, kramp nedeniyle kenara alındığı öğrenildi. İzin sonrasında Dubois'in takımla birlikte çalışacağı belirtildi.
Fransız futbolcunun durumuyla ilgili ise korkulan bir gelişme yaşanmadı.
28 yaşındaki savunmacının, kramp nedeniyle kenara alındığı öğrenildi. İzin sonrasında Dubois'in takımla birlikte çalışacağı belirtildi.