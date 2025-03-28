Galatasaray'da Lemina, tüm planlara hazır!

Beşiktaş derbisindeki kadroyu oluşturmaya çalışan Okan Buruk'un kulübedeki enerjik gücü Mario Lemina olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lemina, tüm planlara hazır!
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28 Mart 2025 11:41
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak.

Derbideki kadroyu oluşturmaya çalışan Okan Buruk'un kulübedeki enerjik gücü Mario Lemina olacak.

Gabonlu oyuncunun milli takım performansının başarılı olması ve ardından hazır bir şekilde dönmesiyle nefes alan Okan Buruk, joker olarak planlamasını yapıyor.

Orta sahadaki tüm farklı şablonlarda Lemina'ya rol biçen deneyimli hoca, kulübede tutmayı düşündüğü oyuncusunu maçın gidişatına göre görevlendirecek. 

 
 

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