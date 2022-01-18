Galatasaray'da kontenjan operasyonu

Kadrosunda lisansı askıda olan Omar Elabdellaoui hariç 14 yabancısı olan ve yeni yabancı transferi yapmak için kontenjanda yer açması gereken Galatasaray'da yönetim, operasyon için düğmeye bastı.



YÖNETİM KOLLARI SIVADI



Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Şu anda lisansı askıda olan Omar Elabdelloui hariç 14 yabancı oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, kış transfer döneminde en az 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



YABANCI KONTENJANI İÇİN OPERASYON



Sakatlığı devam eden Muslera'nın yerine kaleye kaliteli yabancı bir isim arayan, bir orta saha bir de bek transferi düşünen Sarı-Kırmızılılar, 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak için operasyona başladı.



3 İSİM YOLCU



Chiristian Luyindama ile yollarını ayırmak için gün sayan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.



Domenec Torrent'in göreve gelmesiyle yeni bir şans verilen Gustavo Assunçao'nun da İspanyol hocanın gözüne giremediği için kiralık sözleşmesinin feshedileceği belirtiliyor.



İlk etapta bu 3 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yabancı transferleri için kontenjan sorununu bu şekilde çözmek istiyor. Ayrıca kadrodaki takımın en maliyetli oyuncuları olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feghouli ve Babel ile ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.





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