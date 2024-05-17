Galatasaray'da Köhn'e uyarı!

Galatasaray'da takıma kısa sürede uyum sağlayan Derrick Köhn, son maçlarda savunma performansıyla alarm veriyordu.
Bu durumu farkında olan teknik heyet, 23 yaşındaki sol beke derbi öncesi özel uyarı yaptı. Hücuma sık sık katkı veren Köhn'den derbide rakip kanatla temaslı oynanması istendi.
Sol kanatta oynayacak Barış Alper Yılmaz'a da Köhn ile yakın oynaması gerektiği hatırlatıldı.
Bu durumu farkında olan teknik heyet, 23 yaşındaki sol beke derbi öncesi özel uyarı yaptı. Hücuma sık sık katkı veren Köhn'den derbide rakip kanatla temaslı oynanması istendi.
Sol kanatta oynayacak Barış Alper Yılmaz'a da Köhn ile yakın oynaması gerektiği hatırlatıldı.