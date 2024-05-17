Galatasaray'da Köhn'e uyarı!

Galatasaray'da teknik heyet, Fenerbahçe derbisi öncesi Derrick Köhn'e uyarıda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Köhn'e uyarı!
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17 Mayıs 2024 09:04
Galatasaray'da takıma kısa sürede uyum sağlayan Derrick Köhn, son maçlarda savunma performansıyla alarm veriyordu.

Bu durumu farkında olan teknik heyet, 23 yaşındaki sol beke derbi öncesi özel uyarı yaptı. Hücuma sık sık katkı veren Köhn'den derbide rakip kanatla temaslı oynanması istendi.

Sol kanatta oynayacak Barış Alper Yılmaz'a da Köhn ile yakın oynaması gerektiği hatırlatıldı.

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