Galatasaray'da kayıp transfer!

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Gustavo Assunçao kayıplara karıştı.
Transferin son gününde Famalicao'dan 100 bin euro karşılığında kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda sadece 135 dakika şans bulabildi.
Son olarak Giresunspor mücadelesini kulübede tamamlayan 21 yaşındaki futbolcu, ligde Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakikada sahada kaldı.
Assunçao, Konyaspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Transferin son gününde Famalicao'dan 100 bin euro karşılığında kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda sadece 135 dakika şans bulabildi.
Son olarak Giresunspor mücadelesini kulübede tamamlayan 21 yaşındaki futbolcu, ligde Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakikada sahada kaldı.
Assunçao, Konyaspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.