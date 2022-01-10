Galatasaray'da kayıp transfer!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılılarda sadece iki maçta süre alabildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da kayıp transfer!
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10 Ocak 2022 10:39
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Gustavo Assunçao kayıplara karıştı.

Transferin son gününde Famalicao'dan 100 bin euro karşılığında kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda sadece 135 dakika şans bulabildi.

Son olarak Giresunspor mücadelesini kulübede tamamlayan 21 yaşındaki futbolcu, ligde Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakikada sahada kaldı.

Assunçao, Konyaspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.


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