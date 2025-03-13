Galatasaray'da kaleye Jonas Urbig hamlesi

Sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yedek file bekçisi Jonas Urbig'i listeye dahil etti.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Galatasaray 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak bünyesine katmak istiyor. Alman medyası Bayern Münih'in, tecrübe kazanması için Urbig'i kiralık verebileceğine dikkat çekti.
LEVERKUSEN KARŞISINDA OYNAMIŞTI
Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen'e karşı görev yapmıştı. Kalesini gole kapatan Urbig maçta Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Galatasaray 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak bünyesine katmak istiyor. Alman medyası Bayern Münih'in, tecrübe kazanması için Urbig'i kiralık verebileceğine dikkat çekti.
LEVERKUSEN KARŞISINDA OYNAMIŞTI
Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen'e karşı görev yapmıştı. Kalesini gole kapatan Urbig maçta Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.
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