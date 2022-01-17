Galatasaray'da kaleci arayışı sürüyor! Liste başı Marchesin

Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu sonrasında düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar ilk olarak rotasını Fransa'ya çevirmişti. Yönetim, PSG formasını giyen Sergio Rico ile temas sağlamıştı. Başta Mallorca olmak üzere 3-4 takımdan daha teklif alan İspanyol file bekçisiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.



İspanyol basınına göre Mallorca ile imza aşamasına gelen Rico, Galatasaray'ın teklifi sonrası U dönüşü yaptı. 28 yaşındaki kaleci, Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynamasından dolayı İstanbul'a gelmeye sıcak bakmaya başladı. Ancak Rico'nun kız arkadaşı Alba Silva'nın İspanya'ya dönmek istediği ve bu nedenle tecrübeli kalecinin kafasının karışık olduğu belirtiliyor.



Galatasaray yönetimi yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında B planını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Porto formasını giyen Agustin Federico Marchesin'i listesine ekledi.



PORTO'DAN AYRILMAK İSTEDİ



Bu sezon formayı Diogo Costa'ya kaptıran 33 yaşındaki Arjantinli file bekçisinin bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.



Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde hem Marchesin hem de Porto ile temasa geçmesi bekleniyor. 2019 yılında 7.7 milyon Euro karşılığında Meksika kulübü America'dan Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci bu sezon ligde hiç forma giyemedi.



4 kez Portekiz Kupası'nda kaleyi koruyabilen Marchesin'in Portekiz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 8 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yapan Marchesin'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.



DOMENEC TORRETN'İN TERCİHİ



Teknik direktör Torrent'in oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtmak için mutlaka pas yeteneği yüksek bir kaleci istediği ve bu nedenle Agustin Federico Marchesin'in tercih nedeni olduğu da gelen bilgiler arasında.



